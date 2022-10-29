Загоревшийся фургон собрал пробку у съезда на МКАД на юге Москвы
На юге Москвы из-за возгорания фургона образовалась пробка. Инцидент произошёл на улице Липецкой, рядом со съездом на МКАД. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
Как стало известно Лайфу, в результате пожара выгорели капот и кабина автомобиля. Предварительно, пострадавших нет.
Согласно информации сервиса "Яндекс.Карты", по данным на 14:27 мск, затор на данном участке ещё не расформировался.
Ранее Лайф рассказывал о том, что очевидцы потушили загоревшееся авто на МКАД, пока пожарные стояли в пробке.
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