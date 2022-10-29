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29 октября, 11:41

Загоревшийся фургон собрал пробку у съезда на МКАД на юге Москвы

На юге Москвы из-за возгорания фургона образовалась пробка. Инцидент произошёл на улице Липецкой, рядом со съездом на МКАД. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Рядом со съездом на МКАД в Москве загорелся фургон. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В Каспийске загорелась многоэтажка

В Каспийске загорелась многоэтажка

Как стало известно Лайфу, в результате пожара выгорели капот и кабина автомобиля. Предварительно, пострадавших нет.

Согласно информации сервиса "Яндекс.Карты", по данным на 14:27 мск, затор на данном участке ещё не расформировался.

Ранее Лайф рассказывал о том, что очевидцы потушили загоревшееся авто на МКАД, пока пожарные стояли в пробке.

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LIFE

Илья Суриков

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