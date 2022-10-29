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Опубликовано 29 октября 2022, 11:32

Литва намерена починить минимум 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 для Украины

Литва намерена отремонтировать минимум 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 для Киева. Об этом в "Твиттере" заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

"Ремонт гаубиц Panzerhaubitze 2000, повреждённых на Украине, будет по-прежнему организован в Литве. <...> По меньшей мере 12 из них будут отремонтированы в Литве", — написал он.

Анушаускас добавил, что две гаубицы после ремонта сейчас направляются на Украину, ещё две в данный момент находятся на пути в Литву.

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Ранее Лайф писал, что командующий ВС Литвы Рупшис выступил против передачи Украине гаубиц и систем ПВО. Такое заявление было вызвано иссякающими запасами вооружённых сил республики.

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Getty Images / Sean Gallup

Никита Осипов
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