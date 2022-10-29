Литва намерена починить минимум 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 для Украины

Литва намерена отремонтировать минимум 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000 для Киева. Об этом в "Твиттере" заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

"Ремонт гаубиц Panzerhaubitze 2000, повреждённых на Украине, будет по-прежнему организован в Литве. <...> По меньшей мере 12 из них будут отремонтированы в Литве", — написал он.

Анушаускас добавил, что две гаубицы после ремонта сейчас направляются на Украину, ещё две в данный момент находятся на пути в Литву.