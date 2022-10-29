Подорвали комбинат с наёмниками: Появились подробности взрыва в Запорожье
Рогов уточнил, что взрыв в Запорожье произошёл на комбинате с иностранными наёмниками
В Запорожье взрыв произошёл на алюминиевом комбинате, где базируются иностранные наёмники. Подробности инцидента в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"По поступающей от земляков-запорожцев информации, взрыв произошёл на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлК). Напомню, там располагается база "Иностранного легиона". И ранее на комбинате уже было откалибровано около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов", — написал Рогов.
Он также рассказал, что украинская сторона отрицает потери в результате взрыва. По мнению Рогова, это значит, что они "не считают боевиков за людей".
"А высоченный столп дыма после сегодняшнего прилёта не иначе объяснятся тем, что попадание было в кучу листвы", — предположил он.
Напомним, взрыв в Запорожье произошёл в субботу около 12:25. После этого в небо поднялся большой столп дыма.
Telegram / Владимир Рогов