В Запорожье прогремел взрыв
Рогов сообщил о громком взрыве в Запорожье
В городе Запорожье, который находится под контролем Киева, прогремел взрыв, в небо поднялся большой столп дыма. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня около 12:25 в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, прозвучал объёмный громкий взрыв. После взрыва поднялся большой столп дыма", — написал он, не уточнив информацию о пострадавших и разрушениях.
Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ отразили попытку украинского десанта высадиться в районе ЗАЭС. В результате ВСУ понесли потери и отступили.
Telegram / Минобороны России