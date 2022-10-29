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Регион
Опубликовано 29 октября 2022, 10:33
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В Запорожье прогремел взрыв

Рогов сообщил о громком взрыве в Запорожье

В городе Запорожье, который находится под контролем Киева, прогремел взрыв, в небо поднялся большой столп дыма. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около 12:25 в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, прозвучал объёмный громкий взрыв. После взрыва поднялся большой столп дыма", — написал он, не уточнив информацию о пострадавших и разрушениях.

В Запорожской области уничтожена группа боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ
В Запорожской области уничтожена группа боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ

Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ отразили попытку украинского десанта высадиться в районе ЗАЭС. В результате ВСУ понесли потери и отступили.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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