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29 октября, 10:33

В Запорожье прогремел взрыв

Рогов сообщил о громком взрыве в областном центре Запорожья

В областном центре Запорожской области, который расположен в части региона, находящейся под контролем Киева, прогремел взрыв, в небо поднялся большой столп дыма. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около 12:25 в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, прозвучал объёмный громкий взрыв. После взрыва поднялся большой столп дыма", — написал он, не уточнив информацию о пострадавших и разрушениях.

В Запорожской области уничтожена группа боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ

В Запорожской области уничтожена группа боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ

Ранее Рогов сообщил, что ВС РФ отразили попытку украинского десанта высадиться в районе ЗАЭС. В результате ВСУ понесли потери и отступили.

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Telegram / Минобороны России

Светлана Оперук

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