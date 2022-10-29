В Запорожье прогремел взрыв

В городе Запорожье, который находится под контролем Киева, прогремел взрыв, в небо поднялся большой столп дыма. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около 12:25 в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, прозвучал объёмный громкий взрыв. После взрыва поднялся большой столп дыма", — написал он, не уточнив информацию о пострадавших и разрушениях.