В Севастополе для гражданских будет закрыт доступ к трансляциям с камер наблюдения
В Севастополе для гражданских будет закрыт доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения. Такое заявление сделал губернатор региона Михаил Развожаев.
"Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения будут закрыты", — подчеркнул он в беседе с журналистами.
Говоря о публикации видеосвидетельств, Развожаев отметил, что спецслужбы будут заниматься отдельными фрагментами, которые дают противнику возможность обнаруживать системы обороны города.
Ранее Лайф писал, что системы противовоздушной обороны в Севастополе отразили все атаки беспилотников. Кроме того, военные уничтожили в акватории Чёрного моря надводный БПЛА.
ТАСС / Александр Саверкин