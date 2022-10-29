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29 октября, 10:26

В Севастополе для гражданских будет закрыт доступ к трансляциям с камер наблюдения

В Севастополе для гражданских будет закрыт доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения. Такое заявление сделал губернатор региона Михаил Развожаев.

"Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения будут закрыты", — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Говоря о публикации видеосвидетельств, Развожаев отметил, что спецслужбы будут заниматься отдельными фрагментами, которые дают противнику возможность обнаруживать системы обороны города.

Развожаев назвал атаку дронами ВСУ в Севастополе самой массированной с начала СВО

Развожаев назвал атаку дронами ВСУ в Севастополе самой массированной с начала СВО

Ранее Лайф писал, что системы противовоздушной обороны в Севастополе отразили все атаки беспилотников. Кроме того, военные уничтожили в акватории Чёрного моря надводный БПЛА.

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ТАСС / Александр Саверкин

Никита Осипов

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