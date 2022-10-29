В Севастополе для гражданских будет закрыт доступ к трансляциям с камер наблюдения

В Севастополе для гражданских будет закрыт доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения. Такое заявление сделал губернатор региона Михаил Развожаев.

"Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения будут закрыты", — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Говоря о публикации видеосвидетельств, Развожаев отметил, что спецслужбы будут заниматься отдельными фрагментами, которые дают противнику возможность обнаруживать системы обороны города.