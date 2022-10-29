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29 октября, 10:17

Развожаев назвал атаку дронами ВСУ в Севастополе самой массированной с начала СВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку ВСУ, состоявшуюся минувшей ночью в акватории Севастопольской бухты, самой массированной с начала спецоперации на Украине.

"Сегодня ночью была предпринята самая массированная за всю историю атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты", — сказал он журналистам.

Американский беспилотник заметили неподалёку от Крыма, где отбили атаку дронов

Американский беспилотник заметили неподалёку от Крыма, где отбили атаку дронов

Ранее Развожаев сообщил, что система ПВО отразила все атаки беспилотников в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник. Все службы Севастополя находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, отметил губернатор.

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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

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