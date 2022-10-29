Развожаев назвал атаку дронами ВСУ в Севастополе самой массированной с начала СВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку ВСУ, состоявшуюся минувшей ночью в акватории Севастопольской бухты, самой массированной с начала спецоперации на Украине.

"Сегодня ночью была предпринята самая массированная за всю историю атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты", — сказал он журналистам.