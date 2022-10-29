Развожаев назвал атаку дронами ВСУ в Севастополе самой массированной с начала СВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку ВСУ, состоявшуюся минувшей ночью в акватории Севастопольской бухты, самой массированной с начала спецоперации на Украине.
"Сегодня ночью была предпринята самая массированная за всю историю атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты", — сказал он журналистам.
Ранее Развожаев сообщил, что система ПВО отразила все атаки беспилотников в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник. Все службы Севастополя находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, отметил губернатор.
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