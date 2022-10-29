Американский беспилотник заметили неподалёку от Крыма, где отбили атаку дронов

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk замечен в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем неподалёку от Севастополя. На это указывают данные сервиса Flightradar24.

БПЛА вылетел с авиабазы Катания на итальянском острове Сицилия в 5:44 мск. Набрав высоту более 15 километров, он проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Чёрному морю. Согласно сервису, дрон с регистрационным номером 11-2046 и позывным Forte-10, принадлежащий ВВС США, наматывает круги.