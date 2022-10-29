В Запорожской области уничтожена группа боевиков из Чечни, воевавших на стороне ВСУ

В Запорожье уничтожена группа боевиков — выходцев из Чечни, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, уточнил Рогов, наёмниками в регионе выступают представители Польши и Грузии.