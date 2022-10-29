Мужчин с коробками у штаб-квартиры Twitter заподозрили в обмане с увольнением

Пришедшие к штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско двое мужчин с коробками, вероятно, лишь притворялись уволенными сотрудниками компании, сообщил портал The Verge.

Мужчины утверждали, что Илон Маск после оформления сделки по покупке соцсети уволил их. Один из них представился инженером-программистом по имени Рахул Лигма, и его фамилия созвучна с неприличным интернет-мемом. При этом, по данным издания, такой сотрудник не числится в корпоративном мессенджере Slack и в системе электронной почты "Твиттера".

Кроме того, якобы уволенные сотрудники отметились странными заявлениями перед журналистами. Так, один из них заявил, что Барак и Мишель Обама не стали бы президентом и первой леди, если бы Маск был в руководстве соцсети в 2008 году.