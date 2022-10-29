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29 октября, 05:14

Мужчин с коробками у штаб-квартиры Twitter заподозрили в обмане с увольнением

Verge: Люди с коробками у офиса Twitter, вероятно, притворялись уволенными сотрудниками

<p>Якобы уволенные Маском мужчины с коробками у штаб-квартиры Twitter. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/dee_bosa/status/1586042389851820034/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Deirdre Bosa</a></p>

Якобы уволенные Маском мужчины с коробками у штаб-квартиры Twitter. Обложка © Twitter / Deirdre Bosa

Пришедшие к штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско двое мужчин с коробками, вероятно, лишь притворялись уволенными сотрудниками компании, сообщил портал The Verge.

Мужчины утверждали, что Илон Маск после оформления сделки по покупке соцсети уволил их. Один из них представился инженером-программистом по имени Рахул Лигма, и его фамилия созвучна с неприличным интернет-мемом. При этом, по данным издания, такой сотрудник не числится в корпоративном мессенджере Slack и в системе электронной почты "Твиттера".

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Кроме того, якобы уволенные сотрудники отметились странными заявлениями перед журналистами. Так, один из них заявил, что Барак и Мишель Обама не стали бы президентом и первой леди, если бы Маск был в руководстве соцсети в 2008 году.

Ранее стало известно, что Илон Маск возглавил Twitter, отправив прежнее руководство компании в отставку. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру "Твиттера".

Артур Лапсаков

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