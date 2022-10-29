Изъятые у России активы вызвали раскол в американском парламенте

Группа американских законодателей из числа республиканцев высказалась против того, чтобы в окончательной версии оборонного бюджета Штатов на будущий год, который будет предусматривать помощь Украине, фигурировали средства от продажи конфискованных активов России. Об этом сообщает The Washington Post.

"В защиту данной поправки выступают демократы. По их мнению, если она не войдёт в итоговую версию документа, то это ограничит возможности администрации Байдена предоставлять помощь находящейся в тяжёлом положении экономике Украины. Республиканцы заявляют, что поправка не была в полной мере утверждена соответствующими комитетами", — пишет газета.

По версии республиканцев, это положение должны проанализировать юридические комитеты Палаты представителей и Сената. Также противники поправки отмечают, что её слабо изучили на предмет возможности судебных исков. В то же время парламентарии от Республиканской партии поддерживают идею о дополнительных мерах по ограничению доходов РФ от продажи энергоносителей. По словам же одного из помощников законодателей со стороны демократов, обсуждаемая поправка была включена в ранее одобренную Палатой представителей Конгресса страны версию законопроекта, что якобы свидетельствует о необходимости считать её заключительной и утверждённой.

Согласно одобренному Конгрессом США в июле проекту на 2023 год, общая сумма оборонного бюджета составит 840 миллиардов долларов. Свою версию проекта необходимо одобрить и Сенату Конгресса страны, после чего будет созвана комиссия для согласования деталей двух документов. Затем обе палаты снова должны будут проголосовать, уже за финальную версию, и только тогда проект сможет подписать президент страны Джо Байден.