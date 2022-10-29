НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 октября, 03:59

В Севастополе после атаки дронов временно перекрыли бухту

Севастопольская бухта временно перекрыта, паромы и катера не ходят. Об этом сообщили власти города после того, как губернатор Михаил Развожаев проинформировал, что корабли Черноморского флота отражают атаку беспилотников.

"Временно перекрыт рейд: паромы и катера не ходят", — сообщили в телеграм-канале правительства города.

Там добавили, что при необходимости с площади Нахимова и площади Захарова можно добраться на автобусах.

Губернатор Развожаев: Севастополь не будет вводить дополнительных мер безопасности

Губернатор Развожаев: Севастополь не будет вводить дополнительных мер безопасности

Как рассказывал Лайф, Развозжаев заверил, что в результате атаки дронов в Севастополе никакие объекты не поражены. Он призвал жителей города сохранять спокойствие.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Павлишак

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров