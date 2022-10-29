В Севастополе после атаки дронов временно перекрыли бухту
Севастопольская бухта временно перекрыта, паромы и катера не ходят. Об этом сообщили власти города после того, как губернатор Михаил Развожаев проинформировал, что корабли Черноморского флота отражают атаку беспилотников.
"Временно перекрыт рейд: паромы и катера не ходят", — сообщили в телеграм-канале правительства города.
Там добавили, что при необходимости с площади Нахимова и площади Захарова можно добраться на автобусах.
Как рассказывал Лайф, Развозжаев заверил, что в результате атаки дронов в Севастополе никакие объекты не поражены. Он призвал жителей города сохранять спокойствие.
ТАСС / Алексей Павлишак