В Севастополе после атаки дронов временно перекрыли бухту

Севастопольская бухта временно перекрыта, паромы и катера не ходят. Об этом сообщили власти города после того, как губернатор Михаил Развожаев проинформировал, что корабли Черноморского флота отражают атаку беспилотников.

"Временно перекрыт рейд: паромы и катера не ходят", — сообщили в телеграм-канале правительства города.

Там добавили, что при необходимости с площади Нахимова и площади Захарова можно добраться на автобусах.