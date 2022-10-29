Камчатский подросток попал под следствие из-за кражи у отца

На Камчатке подростка обвинили в совершении нескольких краж с банковского счёта его же отца. Под следствие попал житель краевого центра, рассказали в региональном СУ СК РФ. Молодому человеку придётся ответить перед отцом и законом в суде.

"В августе текущего года 17-летний обвиняемый, воспользовавшись тем обстоятельством, что его отец спал, дважды переводил денежные средства с его банковского счёта через мобильное приложение на счёт знакомого злоумышленника", — сообщают в СКР.

По данным следствия, знакомый, которому тот переводил деньги, не знал об их преступном происхождении. Сначала несовершеннолетний украл у отца семь тысяч рублей, а впоследствии похитил карту и обналичил ещё 15 тысяч. Оказалось, семейный воришка уже не раз привлекался к уголовной ответственности, также за кражи. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.