СМИ заметили намёки на готовность США и Британии к переговорам с Россией
TAC: Запад начал менять риторику в отношении России и стремиться к переговорам
Риторика Соединённых Штатов и Великобритании в отношении России меняется. Так считает обозреватель Тед Снайдер. В своей статье для портала The American Conservative он пишет, что Запад теперь посылает сигналы о стремлении к переговорам. Он напоминает о письме членов Палаты представителей США Байдену, в котором те призывают его начать "инициативные дипломатические усилия и активизировать попытки по формированию приемлемых механизмов прекращения огня".
"Несмотря на то что Белый дом отклонил изложенные в письме требования, сам факт его написания представляет собой существенное изменение риторики на Капитолийском холме", — заявил Снайдер.
Он также упоминает слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который "выразил желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине". Обозреватель делает выводы, что подобные сигналы говорят об изменении отношения Запада к переговорам с Россией. По его мнению, это "намёки" со стороны Лондона и Вашингтона о готовности к диалогу с Россией.
"Как и в письме Байдену, комментарий министра обороны Великобритании представляет собой потенциально важное изменение тональности", — добавил он.
Ранее Лайф сообщал о том письме, подписанном 30 конгрессменами. Они призвали президента Джо Байдена изменить свою стратегию по Украине, начав с Россией переговоры. Впоследствии подписанты отозвали письмо. По словам инициатора документа Прамилы Джайпал, оно было подписано ещё несколько месяцев назад, а причина его появления именно сейчас неясна.
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