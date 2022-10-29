СМИ заметили намёки на готовность США и Британии к переговорам с Россией

Риторика Соединённых Штатов и Великобритании в отношении России меняется. Так считает обозреватель Тед Снайдер. В своей статье для портала The American Conservative он пишет, что Запад теперь посылает сигналы о стремлении к переговорам. Он напоминает о письме членов Палаты представителей США Байдену, в котором те призывают его начать "инициативные дипломатические усилия и активизировать попытки по формированию приемлемых механизмов прекращения огня".

"Несмотря на то что Белый дом отклонил изложенные в письме требования, сам факт его написания представляет собой существенное изменение риторики на Капитолийском холме", — заявил Снайдер.

Он также упоминает слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который "выразил желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине". Обозреватель делает выводы, что подобные сигналы говорят об изменении отношения Запада к переговорам с Россией. По его мнению, это "намёки" со стороны Лондона и Вашингтона о готовности к диалогу с Россией.

"Как и в письме Байдену, комментарий министра обороны Великобритании представляет собой потенциально важное изменение тональности", — добавил он.