Россия обошла США и стала первой на рынке ядерных реакторов

США лишились первенства на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов. Теперь там лидирует Россия. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство", — отметил Гросси на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, комментируя вопрос о коммерческих технологиях ядерной энергетики.

Он отметил, что у США значительный научно-технический потенциал и большие возможности, но Россия и Китай в этой сфере используют отличные от американских конкурентов модели финансирования. Благодаря этому они действуют на мировых рынках более гибко.

В этой связи он упомянул ситуацию в Восточной Европе. Как отметил Гросси, ранее США этот регион в плане ядерной энергетики интересен не был, теперь же там появляются "американские действующие лица".