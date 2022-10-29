В ДНР заметили резкое сокращение обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР зафиксировали планомерное сокращение количества выпускаемых со стороны ВСУ снарядов по населённым пунктам республики — с 400 до 180 в сутки с лета. Также украинская сторона почти полностью переключилась на самые дальнобойные артиллерийские системы, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

"Мы фиксируем сокращение количества выпускаемых по нашим населённым пунктам снарядов до 160–180 в сутки. Это существенно меньше: ещё летом выпускалось от 400 и больше снарядов, а в отдельные дни и более 600, — сказал Баевский.

По его словам, также наблюдается практически полный переход украинских артиллеристов на системы калибра 152 и 155 мм. Они самые дальнобойные. Применяются с максимальных дистанций и ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град" и HIMARS.

Баевский отметил, что в числе прочего это происходит благодаря продвижению Российской армии на северном и северо-западном направлениях. Это делает огневые позиции противника небезопасными для него и заставляет его отступать на расстояние от 25 километров, а порой и вовсе отказываться от ведения огня. По словам Баевского, навязчивая идея украинской стороны — обстрелы населённых пунктов Донбасса. Он подчеркнул, что если у противника на фронте есть оружие с боекомплектом, то оно перестанет стрелять по мирным жителям и городской инфраструктуре, только когда будет уничтожено или безвозвратно повреждено. Сегодняшние изменения — это результат напряжённой борьбы, а не чьей-то доброй воли.