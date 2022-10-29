Домашний Баден-Баден: Фитотерапевт объяснил, как правильно подготовить целебную ванну

Принятие ванны может приносить не только удовольствие, но и ощутимую пользу для здоровья. Так, например, для профилактики и лечения кожных заболеваний, при экземе или небольших высыпаниях берут ромашку, череду, мяту, мелиссу, шалфей, крапиву, чабрец, чистотел в разных сочетаниях. Об этом рассказал врач-фитотерапевт Андрей Степенский.

"Домашний Баден-Баден устраивается так. В ванну добавляются ароматические средства или отвары лекарственных растений. <...> Например, есть такой древний рецепт: два-три стакана смеси из ромашки, крапивы, чабреца и хмеля заливают тремя литрами кипятка, настаивают, а потом выливают в ванну. Вода не должна быть горячей. Как правило, рекомендуется принимать такие ванны по 10–15 минут восемь – десять раз", — сказал Степенский в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что такую ванну можно принимать каждый вечер. Фитотерапевт посоветовал и другие рецепты. Так, для расслабления и снятия накопившегося напряжения можно добавлять ромашку, пустырник и хмель. А укрепить иммунитет, по его словам, можно с помощью хвойных ванн. Главное, чтобы хвоя была свежей. Лучше использовать ту, которая вырастает за год, она ярко-зелёная. Врач рассказал, что её можно заварить. В целом, по его словам, такие процедуры важны для профилактики болезней и укрепления организма, но есть и противопоказания. В горячей воде лучше не лежать людям с гипертонической болезнью: есть риск, что давление может подняться.

"Есть некоторые особенности, связанные с болезнями почек, когда нельзя переохлаждаться. Если это тёплая вода на грани прохладной, тогда ванну принимать не стоит. Кроме того, ванны противопоказаны при некоторых кожных заболеваниях, когда кожа не должна мокнуть", — добавил Степенский.