Пушков уличил Байдена в нежелании закрывать тему ядерного удара
Пушков: Байден после слов Путина о ядерном оружии хочет сохранить тему в инфополе
Упорство президента США Джо Байдена в обсуждении слов Владимира Путина на "Валдае" о ядерном оружии не что иное, как желание сохранить в информационном поле эту тему. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
"США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
И это, отмечает политик, несмотря на то что глава российского государства "выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине".
Ранее президент РФ подчеркнул, что в ядерном ударе по Украине нет смысла ни с политической, ни с военной точки зрения. Глава государства призывал тех, кто утверждает, что Москва может применить ядерное оружие, прочесть российскую военную доктрину.
Telegram / Алексей Пушков