Пушков уличил Байдена в нежелании закрывать тему ядерного удара

Упорство президента США Джо Байдена в обсуждении слов Владимира Путина на "Валдае" о ядерном оружии не что иное, как желание сохранить в информационном поле эту тему. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

И это, отмечает политик, несмотря на то что глава российского государства "выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине".