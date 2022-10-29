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29 октября, 01:12

Пушков уличил Байдена в нежелании закрывать тему ядерного удара

Пушков: Байден после слов Путина о ядерном оружии хочет сохранить тему в инфополе

Упорство президента США Джо Байдена в обсуждении слов Владимира Путина на "Валдае" о ядерном оружии не что иное, как желание сохранить в информационном поле эту тему. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

И это, отмечает политик, несмотря на то что глава российского государства "выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине".

Байден оценил слова Путина о ядерном оружии

Байден оценил слова Путина о ядерном оружии

Ранее президент РФ подчеркнул, что в ядерном ударе по Украине нет смысла ни с политической, ни с военной точки зрения. Глава государства призывал тех, кто утверждает, что Москва может применить ядерное оружие, прочесть российскую военную доктрину.

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Telegram / Алексей Пушков

Арина Родионова

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