"Разобраться в своей голове": Психолог посоветовала пять шагов к спасению от абьюзера

Распознать абьюзера, то есть человека, стремящегося подавить партнёра разными путями и методами, бывает сложно, а уйти от такого порой ещё и опасно. Об этом рассказала психолог Инна Литвиненко. Причиной выбора токсичных отношений, считает она, может стать модель отношений, заложенная девочке в детстве. Бывает и такое, когда за сценарий жизни берутся любовные истории из фильмов и книг, где герой-мужчина часто психически нездоров.

"Нужно понимать, что женщина, которая попала в абьюзивные отношения, была заточена под них с детства. Ей быстро становится скучно в отношениях с мужчинами, которые являются гармоничными личностями. Для неё эти качели между любовью и болью являются основополагающим представлением об отношениях", — рассказала Литвиненко "Вечерней Москве".

В первую очередь Литвиненко посоветовала женщине "выдохнуть" и разобраться в своей голове. А затем обратиться за профессиональной помощью к психологу. Во-вторых, нужно понимать, что, если существует угроза жизни, уходить надо без предупреждения. Избивающий мужчина может убить жертву при её попытке к бегству. А план, куда бежать, нужно составлять при первых же звоночках. Третий пункт — создание финансовой подушки. Причём, как отмечает психолог, зачастую такой мужчина всё держит под гиперконтролем и вводит женщину в финансовую зависимость от себя. Четвёртый важный момент — нужно заручиться поддержкой близких. Общество зачастую склонно осуждать только последствия физического насилия (синяки, травмы), в то время как психологический, финансовый и сексуальный абьюз окружение не воспринимает за настоящий. И пятое — свести общение до минимума после побега.

"Женщина должна исчезать молча. И только потом, когда она будет находиться вдалеке и в полной безопасности, решать юридические вопросы с бракоразводным процессом и детьми", — заключила Литвиненко.