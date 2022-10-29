Американские СМИ: Путин начал добиваться своего от США по Украине
CNN: Путин дождался первых трещин в поддержке Украины со стороны США
Президенту России Владимиру Путину удалось добиться своего от США: внутри Штатов появились первые трещины в политике по теме Украины. К такому выводу пришёл обозреватель CNN Стивен Коллинсон.
Признак этого он увидел в недавнем письме конгрессменов-демократов президенту Джо Байдену. Они призвали главу Белого дома начать переговоры с Москвой для прекращения конфликта. Обозреватель назвал случившееся "политической катастрофой".
"Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на Украине. И вот, наконец, появились первые трещины", — констатирует Коллинсон.
Ещё он упомянул высказывание лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Кевина Маккарти. Тот пригрозил сократить помощь Киеву в случае победы его партии на промежуточных выборах.
Ранее Лайф писал о том письме, подписанном 30 конгрессменами. Они призвали президента Джо Байдена изменить свою стратегию по Украине, начав с Россией переговоры. Впоследствии подписанты отозвали письмо. По словам инициатора документа Прамилы Джайпал, оно было подписано ещё несколько месяцев назад, а причина его появления именно сейчас неясна.
kremlin.ru