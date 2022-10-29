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29 октября, 00:06

В деле о нападении на мужа Пелоси появились теории заговора

CNN: Напавший на мужа Пелоси оказался поклонником теорий заговора

Мужчина, напавший на дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, оказался поклонником теорий заговора. Он накинулся с молотком на мужа политика, Пола Пелоси. Как сообщила телекомпания CNN, задержанный ранее публиковал в соцсетях мемы и теории заговора о вакцинах против CoViD-19, выборах 2020 года и штурме Конгресса 6 января.

По данным телеканала, 42-летний Дэвид Депепи поддерживал различные конспирологические теории. Так, например, он продвигал идею, что результаты президентских выборов в США были фальсифицированы, на чём настаивает бывший американский лидер Дональд Трамп. Также он высказывался одобрительно в адрес сторонников республиканца, ворвавшихся в здание Конгресса 6 января 2021 года. А ещё утверждал, что пандемия ковида использовалась мировыми элитами для установления нового миропорядка. Большинство таких его публикаций в соцсетях были размещены в прошлом году.

Злоумышленник напал на дом Нэнси Пелоси, пострадал её муж

Злоумышленник напал на дом Нэнси Пелоси, пострадал её муж

Ранее Лайф писал, что напавшему на дом Нэнси Пелоси вменяют покушение на убийство, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым.

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ТАСС / АР / Evan Vucc

Арина Родионова

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