В деле о нападении на мужа Пелоси появились теории заговора

Мужчина, напавший на дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, оказался поклонником теорий заговора. Он накинулся с молотком на мужа политика, Пола Пелоси. Как сообщила телекомпания CNN, задержанный ранее публиковал в соцсетях мемы и теории заговора о вакцинах против CoViD-19, выборах 2020 года и штурме Конгресса 6 января.

По данным телеканала, 42-летний Дэвид Депепи поддерживал различные конспирологические теории. Так, например, он продвигал идею, что результаты президентских выборов в США были фальсифицированы, на чём настаивает бывший американский лидер Дональд Трамп. Также он высказывался одобрительно в адрес сторонников республиканца, ворвавшихся в здание Конгресса 6 января 2021 года. А ещё утверждал, что пандемия ковида использовалась мировыми элитами для установления нового миропорядка. Большинство таких его публикаций в соцсетях были размещены в прошлом году.