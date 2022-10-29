"Бездумно штампуют": Посол России не увидел смысла в новых санкциях Канады

Очередные антироссийские санкции Канады носят бессмысленный и символический характер. Уверенность в этом выразил посол России в Канаде Олег Степанов.

"Очередной бессмысленный, абсурдный антироссийский, враждебный шаг кабинета Трюдо. Продолжает в режиме автомата бездумно штамповать символические санкции, которые никакого влияния ни на Россию, ни на фигурантов этих списков оказать не могут", — сказал Степанов в интервью РИА "Новости".

Дипломат заверил, что ответ последует, Москва будет действовать "по принципу взаимности", даже несмотря на "всю символичность и абсурдность канадских мер".

По мнению Степанова, повод для расширения санкций против России — открытие в эти выходные очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса.