"Бездумно штампуют": Посол России не увидел смысла в новых санкциях Канады
Посол России Степанов счёл новые санкции Канады бессмысленными
Очередные антироссийские санкции Канады носят бессмысленный и символический характер. Уверенность в этом выразил посол России в Канаде Олег Степанов.
"Очередной бессмысленный, абсурдный антироссийский, враждебный шаг кабинета Трюдо. Продолжает в режиме автомата бездумно штамповать символические санкции, которые никакого влияния ни на Россию, ни на фигурантов этих списков оказать не могут", — сказал Степанов в интервью РИА "Новости".
Дипломат заверил, что ответ последует, Москва будет действовать "по принципу взаимности", даже несмотря на "всю символичность и абсурдность канадских мер".
По мнению Степанова, повод для расширения санкций против России — открытие в эти выходные очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса.
"Не забыли и подготовились": Безруков в день рождения посмеялся над попаданием в санкционный список Канады
Как рассказывал Лайф, Канада накануне внесла в санкционный список ещё 35 россиян, в том числе руководителей "Газпрома", а также шесть энергетических компаний РФ.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин