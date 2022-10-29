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28 октября, 23:58

"Бездумно штампуют": Посол России не увидел смысла в новых санкциях Канады

Посол России Степанов счёл новые санкции Канады бессмысленными

Очередные антироссийские санкции Канады носят бессмысленный и символический характер. Уверенность в этом выразил посол России в Канаде Олег Степанов.

"Очередной бессмысленный, абсурдный антироссийский, враждебный шаг кабинета Трюдо. Продолжает в режиме автомата бездумно штамповать символические санкции, которые никакого влияния ни на Россию, ни на фигурантов этих списков оказать не могут", — сказал Степанов в интервью РИА "Новости".

Дипломат заверил, что ответ последует, Москва будет действовать "по принципу взаимности", даже несмотря на "всю символичность и абсурдность канадских мер".

По мнению Степанова, повод для расширения санкций против России — открытие в эти выходные очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса.

"Не забыли и подготовились": Безруков в день рождения посмеялся над попаданием в санкционный список Канады

"Не забыли и подготовились": Безруков в день рождения посмеялся над попаданием в санкционный список Канады

Как рассказывал Лайф, Канада накануне внесла в санкционный список ещё 35 россиян, в том числе руководителей "Газпрома", а также шесть энергетических компаний РФ.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев

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