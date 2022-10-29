Россиянам объяснили, за что банк может их оштрафовать

Если клиент плохо или вообще не исполняет договорные обязательства перед банком, он становится имущественно ответственным. Об этом напомнил преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов. Он пояснил, что чаще всего банки начисляют неустойку за просрочку возврата денег по кредитному договору. Но у такой ответственности есть предел.



Как отметил Данилов в интервью агентству "Прайм", размер неустойки за невозврат средств в срок и неуплату процентов не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности, если, конечно, договор вообще предполагает начисление процентов. В противном случае размер ответственности не превышает 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.

Штраф может начисляться также при нецелевом использовании кредитных средств. Либо при непредоставлении обновлённых сведений об оформителе кредита, включая смену физлица, сведений об изменении доходов.



"Указанные нарушения также могут стать основанием для начисления банком штрафных санкций, если это предусмотрено договором. В этих случаях условие об основаниях и размере штрафных санкций отражено в строке 12 индивидуальных условий договора потребительского кредита", — пояснил Данилов.

Однако кредитор не вправе требовать от заёмщика вносить платежи, которые не указаны в индивидуальных условиях договора. А некоторые штрафы неправомерны, даже если включены в договор, в том числе штраф за долгосрочное погашение кредита для заёмщика.