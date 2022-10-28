Центробанк подал стоп-сигнал: Почему решение по ключевой ставке станет знаковым для вкладов и кредитов 28 октября Центробанк принял решение оставить ключевую ставку без изменения. Это важное событие для финансовых рынков, которое говорит о многом. Что будет дальше со ставками по вкладам и кредитам? 28 октября, 11:19 Обложка © ТАСС / Антон Белицкий

Почему Центробанк не поменял ключевую ставку

Центробанк взял монетарную паузу. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% до конца года. Эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер считает, что на этой отметке она останется до конца года. Для такого прогноза есть веские причины.

— Так, прекратилась дефляция. При этом инфляционные ожидания населения растут третий месяц подряд. После полугодового затишья инфляционные риски увеличились и в промышленности. При этом потребительская уверенность уже снизилась. Высока вероятность замедления деловой активности в ближайшие месяцы, — пояснил Михаил Зельцер.

Кроме того, по его словам, частичная мобилизация, вероятность дальнейшего ослабления рубля, сокращение темпа роста экспорта при одновременном восстановлении импорта приводят к осознанию необходимости взять паузу на мягком курсе ЦБ.

За последний месяц многие забирали деньги из банков и стали хранить их наличными. Таким образом из банковской системы было выведено до триллиона рублей, а структурный профицит ликвидности кредитных организаций снизился до минимума с мая 2022 года.

— Как и ожидалось, Центральный банк завершил цикл снижения ставок и сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, сославшись на замедление годового уровня инфляции. Данные, опубликованные в среду – 26 октября 2022 года, показали, что еженедельные потребительские цены в России незначительно выросли пятую неделю подряд. Например, индекс потребительских цен в России за неделю до 24 октября вырос всего лишь на 0,08%. Годовая потребительская инфляция замедлилась до 12,88% по сравнению с 13,10% неделей ранее. Тем не менее инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания бизнеса остаются повышенными, — рассказал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

Михаил Зельцер отметил, что ужесточения монетарного курса рынок не ждёт — ставки по ОФЗ намекают лишь на сохранение текущих, впрочем, достаточно низких уровней стоимости фондирования. При этом банковские ставки могут немного прибавить, а недавний минимум по доходностям вкладов в 6,5% в этом году наверняка останется нетронутым, скорее ставки пойдут к 7%+.

Владимир Сагалаев считает, что ставки по вкладам и кредитам принципиально меняться не будут. На курсе рубля нынешнее решение Центробанка тоже не скажется.

— Ставка Центробанка — индикатор, ориентир для банковского рынка. Не только из-за того, что это процент, под который банки получают финансирование от ЦБ. Но и вследствие того, что показывает позицию регулятора, его предположение о будущей динамике ситуации в экономике. Поэтому в случае, если ЦБ остановит понижение ставки и в то же время не повысит её, месседж будет о том, что пока стоимость денег не меняется. Соответственно, именно данный сигнал не приведёт к увеличению или уменьшению процентных ставок по кредитам, вкладам. Будет закреплён статус-кво, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

В случае определённой стабилизации на рынках, если не оправдаются наиболее пессимистичные ожидания, то, по мнению аналитика, вероятно определённое уменьшение ставки в 2023 году. С другой стороны, при негативном сценарии развития событий в следующем году есть опасения повышения ключевой ставки.

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный Ожидали ли вы такого решения от Центробанка? 0 Да, это было предсказуемо Нет, ЦБ должен был бы изменить ставку

Авторы Нина Важдаева