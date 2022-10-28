НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Частичная мобилизация
Происшествия
Коронавирус
Санкции против России
Армия
Владимир Путин
История
Личные финансы
Политика
В мире
Наука и технологии
Криминал
Шоубиз
Спорт
Тем временем:

Лайф провёл "рейд" по бомбоубежищам Москвы и нашёл VIP-вариант с джакузи и бильярдом

Кусок мыла с надписью "Тротиловая шашка" вызвал переполох в Балашихе

Лайф публикует показания Витаса о причинах нападения на чиновника в караоке-баре в Москве

В Кировской области прохожие отбили девочку у педофила

Кот с позывным Кися отправился в зону СВО вместе с хозяином-добровольцем

Экс-главред Tatler задержан по делу о вымогательстве вместе с директором Собчак

Момент взрыва газа в жилом доме в Ижевске попал на видео

В Туве неизвестные попытались поджечь военкомат

Центробанк подал стоп-сигнал: Почему решение по ключевой ставке станет знаковым для вкладов и кредитов

28 октября Центробанк принял решение оставить ключевую ставку без изменения. Это важное событие для финансовых рынков, которое говорит о многом. Что будет дальше со ставками по вкладам и кредитам?

28 октября, 11:19
<p>Обложка © ТАСС / Антон Белицкий</p>

Обложка © ТАСС / Антон Белицкий

Почему Центробанк не поменял ключевую ставку

Центробанк взял монетарную паузу. Регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% до конца года. Эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер считает, что на этой отметке она останется до конца года. Для такого прогноза есть веские причины.

Так, прекратилась дефляция. При этом инфляционные ожидания населения растут третий месяц подряд. После полугодового затишья инфляционные риски увеличились и в промышленности. При этом потребительская уверенность уже снизилась. Высока вероятность замедления деловой активности в ближайшие месяцы, — пояснил Михаил Зельцер.

Кроме того, по его словам, частичная мобилизация, вероятность дальнейшего ослабления рубля, сокращение темпа роста экспорта при одновременном восстановлении импорта приводят к осознанию необходимости взять паузу на мягком курсе ЦБ.

С 1 ноября рубль войдёт в новый диапазон колебаний: Прогноз курса валют

С 1 ноября рубль войдёт в новый диапазон колебаний: Прогноз курса валют

За последний месяц многие забирали деньги из банков и стали хранить их наличными. Таким образом из банковской системы было выведено до триллиона рублей, а структурный профицит ликвидности кредитных организаций снизился до минимума с мая 2022 года.

— Как и ожидалось, Центральный банк завершил цикл снижения ставок и сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, сославшись на замедление годового уровня инфляции. Данные, опубликованные в среду 26 октября 2022 года, показали, что еженедельные потребительские цены в России незначительно выросли пятую неделю подряд. Например, индекс потребительских цен в России за неделю до 24 октября вырос всего лишь на 0,08%. Годовая потребительская инфляция замедлилась до 12,88% по сравнению с 13,10% неделей ранее. Тем не менее инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания бизнеса остаются повышенными, рассказал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

Михаил Зельцер отметил, что ужесточения монетарного курса рынок не ждёт — ставки по ОФЗ намекают лишь на сохранение текущих, впрочем, достаточно низких уровней стоимости фондирования. При этом банковские ставки могут немного прибавить, а недавний минимум по доходностям вкладов в 6,5% в этом году наверняка останется нетронутым, скорее ставки пойдут к 7%+.

Владимир Сагалаев считает, что ставки по вкладам и кредитам принципиально меняться не будут. На курсе рубля нынешнее решение Центробанка тоже не скажется.

— Ставка Центробанка — индикатор, ориентир для банковского рынка. Не только из-за того, что это процент, под который банки получают финансирование от ЦБ. Но и вследствие того, что показывает позицию регулятора, его предположение о будущей динамике ситуации в экономике. Поэтому в случае, если ЦБ остановит понижение ставки и в то же время не повысит её, месседж будет о том, что пока стоимость денег не меняется. Соответственно, именно данный сигнал не приведёт к увеличению или уменьшению процентных ставок по кредитам, вкладам. Будет закреплён статус-кво, — рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

В случае определённой стабилизации на рынках, если не оправдаются наиболее пессимистичные ожидания, то, по мнению аналитика, вероятно определённое уменьшение ставки в 2023 году. С другой стороны, при негативном сценарии развития событий в следующем году есть опасения повышения ключевой ставки.

https://static.life.ru/publications/2022/10/28/832397918066.3494.jpeg

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Ожидали ли вы такого решения от Центробанка?

0
Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!