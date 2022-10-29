В желании Польши получить репарации от России увидели перебор и абсурд
Политолог Минченко назвал серьёзным перебором требование Польшей репараций от России
Вклад Польши в бюджет Евросоюза небольшой, а поток денег из Брюсселя в бюджет этой страны весьма ощутим. Об этом напомнил директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, комментируя решение Варшавы требовать от России репараций за действия СССР. Политолог увидел в этом торговлю борьбой против России как эксклюзивным продуктом.
"Поляки, собственно, продают борьбу против России как тот эксклюзивный продукт, который они производят для всего мира. Требования на то и требования. Это предмет переговоров, выяснения отношений. Не надо забывать, что вообще-то поляки по итогам Второй мировой войны получили очень серьёзные территории от Германии. В этом смысле очень серьёзный перебор, думаю", — сказал Минченко в интервью телеканалу "360".
В свою очередь, польский журналист Сергей Гречушкин считает бессмысленными требования Польши к России и ФРГ. Он полагает, что действия Варшавы абсурдны и не имеют оснований в международном праве. Журналист отметил, что требовать компенсацию уместно непосредственно после окончания войны, но не спустя 80 лет. Гречушкин в шутку предложил потребовать компенсацию с Тевтонского ордена после Ледового побоища и сравнил Польшу с лающей на слона Моськой из басни Ивана Крылова. Он также подчеркнул, что никто никому компенсации выплачивать не будет. Собеседник телеканала считает, что действия Варшавы можно объяснить разве что попыткой властей заработать очки внутри страны.
Лайф рассказывал, что 14 сентября Сейм Польши принял резолюцию с требованием от Берлина репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством". А польский президент Анджей Дуда позднее заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы. 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии.
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