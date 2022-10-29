В желании Польши получить репарации от России увидели перебор и абсурд

Вклад Польши в бюджет Евросоюза небольшой, а поток денег из Брюсселя в бюджет этой страны весьма ощутим. Об этом напомнил директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, комментируя решение Варшавы требовать от России репараций за действия СССР. Политолог увидел в этом торговлю борьбой против России как эксклюзивным продуктом.

"Поляки, собственно, продают борьбу против России как тот эксклюзивный продукт, который они производят для всего мира. Требования на то и требования. Это предмет переговоров, выяснения отношений. Не надо забывать, что вообще-то поляки по итогам Второй мировой войны получили очень серьёзные территории от Германии. В этом смысле очень серьёзный перебор, думаю", — сказал Минченко в интервью телеканалу "360".