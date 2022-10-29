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29 октября, 00:51

Антонов призвал США вернуть их ядерное оружие на национальную территорию

США следует вернуть ядерное оружие, которое они держат в других странах, на свою национальную территорию. С таким призывом к Вашингтону обратился посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал публикации в местных СМИ о том, что США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12. Антонов напомнил, что у этих снарядов будет очень небольшое время подлёта до России, в результате, несмотря на небольшую мощность, эти средства получают стратегическое значение, а не тактическое.

"В этой связи вновь призываю Вашингтон вернуть всё размещённое за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания", — приводит пресс-служба слова Антонова.

Также, считает он, США нужно прекратить "совместные ядерные миссии" с привлечением военнослужащих неядерных государств, так как это противоречит основополагающим принципам Договора о нераспространении ядерного оружия.

Антонов напомнил, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США, хотя звучат заявления, что он в разы больше американского. Посол подчеркнул, что всё российское тактическое ядерное оружие находится в специальных хранилищах на территории России.

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Как сообщал Лайф, ранее в России прошли учения сил стратегического сдерживания. За ходом манёвров наблюдал президент страны Владимир Путин. Их сценарий заключался в массированном ответе на аналогичный удар по территории РФ.

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ТАСС / Александр Щербаков

Андрей Григорьев

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