Антонов призвал США вернуть их ядерное оружие на национальную территорию
США следует вернуть ядерное оружие, которое они держат в других странах, на свою национальную территорию. С таким призывом к Вашингтону обратился посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Так он прокомментировал публикации в местных СМИ о том, что США могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12. Антонов напомнил, что у этих снарядов будет очень небольшое время подлёта до России, в результате, несмотря на небольшую мощность, эти средства получают стратегическое значение, а не тактическое.
"В этой связи вновь призываю Вашингтон вернуть всё размещённое за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания", — приводит пресс-служба слова Антонова.
Также, считает он, США нужно прекратить "совместные ядерные миссии" с привлечением военнослужащих неядерных государств, так как это противоречит основополагающим принципам Договора о нераспространении ядерного оружия.
Антонов напомнил, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США, хотя звучат заявления, что он в разы больше американского. Посол подчеркнул, что всё российское тактическое ядерное оружие находится в специальных хранилищах на территории России.
Как сообщал Лайф, ранее в России прошли учения сил стратегического сдерживания. За ходом манёвров наблюдал президент страны Владимир Путин. Их сценарий заключался в массированном ответе на аналогичный удар по территории РФ.
ТАСС / Александр Щербаков