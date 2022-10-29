Потерявшемуся на сцене Байдену помогли найти стул

Президент США Джо Байден вновь потерял ориентацию в пространстве, на этот раз в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Завершив речь по поводу предложения компании Micron Technology Inc. построить завод по производству полупроводников стоимостью 100 миллиардов долларов в Клэе, он должен был сесть на стоящий позади него стул, но не смог его найти.

К счастью, на помощь поспешили коллеги и буквально проводили его до "места назначения". Женщина буквально усадила президента на стул, после чего он зачем-то похлопал по соседнему сиденью, будто приглашая туда кого-то невидимого. Видео произошедшего опубликовал телеканал NBC News.