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29 октября, 01:27

Потерявшемуся на сцене Байдену помогли найти стул

Президент США Джо Байден вновь потерял ориентацию в пространстве, на этот раз в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. Завершив речь по поводу предложения компании Micron Technology Inc. построить завод по производству полупроводников стоимостью 100 миллиардов долларов в Клэе, он должен был сесть на стоящий позади него стул, но не смог его найти.

К счастью, на помощь поспешили коллеги и буквально проводили его до "места назначения". Женщина буквально усадила президента на стул, после чего он зачем-то похлопал по соседнему сиденью, будто приглашая туда кого-то невидимого. Видео произошедшего опубликовал телеканал NBC News.

Потерявшийся в пространстве Байден не смог уйти со сцены после выступления

Потерявшийся в пространстве Байден не смог уйти со сцены после выступления

Ранее президент Байден нарвался на насмешки в Сети из-за растерянного вида после выступления в Бостоне. Поведение американского лидера сочли нелепым. Он запнулся в публичной речи и не смог правильно выговорить фамилию директора американского Национального института онкологии Моники Бертальони.

Обложка ©

Youtube / NBC News

Анатолий Симоненко

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