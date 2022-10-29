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Регион
Опубликовано 29 октября 2022, 01:56
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Пушилин рассказал о меняющейся ситуации на фронте

Пушилин: Практически по всей линии видим продвижение наших подразделений

Российские подразделения продвигаются вперёд почти по всей линии соприкосновения. Об этом в своём телеграм-канале рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперёд... Пока не идёт речь об освобождении каких-то... населённых пунктов, но сейчас важным является даже движение вперёд", — заявил Пушилин.

Он уточнил, что это могут быть даже 100–200 метров, но дающие российским военным лучшие позиции.

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А ранее Пушилин рассказывал, что российские войска продвинулись в населённом пункте Первомайское, расположенном на Авдеевском направлении.

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Telegram / Пушилин Д.В.

Анатолий Симоненко
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