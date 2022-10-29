Российские подразделения продвигаются вперёд почти по всей линии соприкосновения. Об этом в своём телеграм-канале рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперёд... Пока не идёт речь об освобождении каких-то... населённых пунктов, но сейчас важным является даже движение вперёд", — заявил Пушилин.

Он уточнил, что это могут быть даже 100–200 метров, но дающие российским военным лучшие позиции.