Корабли Черноморского флота ударили по атакующим дронам
Губернатор Севастополя: Корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА
Корабли Черноморского флота отражают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. В самом городе никакие объекты не поражены. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава города заверил, что ситуация под контролем, все оперативные службы Севастополя готовы приступить к выполнению обязанностей.
Как сообщал Лайф, в ночь на 27 октября беспилотный летательный аппарат атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Средства ПВО сбили его с траектории, цели он не достиг.
ТАСС / Алексей Павлишак