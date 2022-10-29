НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 октября, 02:18

Корабли Черноморского флота ударили по атакующим дронам

Губернатор Севастополя: Корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА

Корабли Черноморского флота отражают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. В самом городе никакие объекты не поражены. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава города заверил, что ситуация под контролем, все оперативные службы Севастополя готовы приступить к выполнению обязанностей.

Губернатор Развожаев: Севастополь не будет вводить дополнительных мер безопасности

Губернатор Развожаев: Севастополь не будет вводить дополнительных мер безопасности

Как сообщал Лайф, в ночь на 27 октября беспилотный летательный аппарат атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Средства ПВО сбили его с траектории, цели он не достиг.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Павлишак

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров