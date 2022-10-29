Корабли Черноморского флота ударили по атакующим дронам

Корабли Черноморского флота отражают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. В самом городе никакие объекты не поражены. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава города заверил, что ситуация под контролем, все оперативные службы Севастополя готовы приступить к выполнению обязанностей.