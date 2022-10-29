"Яростно набросился": Мужа Пелоси избили молотком на глазах у полиции

Муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол отбивался от напавшего на него мужчины, свидетелями этой сцены стали полицейские Сан-Франциско. По словам последних, им пришлось некоторое время молча наблюдать за схваткой двух мужчин, прежде чем вмешаться.

"Офицеры находились на пороге дома и наблюдали, как господин Пелоси и господин Депейп держались каждый одной рукой за единственный молоток. Офицеры видели только один молоток. Стоя всё ещё вне дверного проёма, офицеры приказали обоим мужчинам бросить молоток. Господин Депейп немедленно выхватил молоток у господина Пелоси и яростно набросился на него", — рассказали журналистам в местной полиции на брифинге.

Когда полицейским стало очевидно, кто агрессор, они ворвались наконец в дом и обезвредили нападавшего, а также оказали Полу Пелоси первую помощь. Он получил трещину черепной коробки, а также серьёзные травмы рук. Потребовалась хирургическая операция. Также полицейские заявили, что дверь им открыл "некто", кто находился внутри дома.

Кроме того, они похвалили диспетчера службы 911 за то, что тот правильно отреагировал на вызов, прислушавшись к своей интуиции. Обеспечение безопасности дома Пелоси является заботой полиции Капитолия.