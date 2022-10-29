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29 октября, 03:23

На Кипре у киевской болельщицы "Динамо" отобрали антироссийский плакат

В Ларнаке стюарды отобрали антироссийский баннер у болельщицы

Во время матча киевского "Динамо" в кипрской Ларнаке стюарды отобрали у фанатки антироссийский баннер и порвали его. Украинский клуб играл против местного АЕКа в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

На Кипре у киевской болельщицы "Динамо" отобрали антироссийский плакат. Видео © Telegram / "Арена"

На кадрах, размещённых в соцсетях, видно, что баннер самодельный, по-английски написано, что якобы Россия — "террористическое государство". Болельщица киевлян не хотела ни убирать, ни отдавать плакат. Но, несмотря на это, работники стадиона забрали транспарант и уничтожили его.

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Telegram / "Арена"

Арина Родионова
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