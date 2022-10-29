Во время матча киевского "Динамо" в кипрской Ларнаке стюарды отобрали у фанатки антироссийский баннер и порвали его. Украинский клуб играл против местного АЕКа в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

На Кипре у киевской болельщицы "Динамо" отобрали антироссийский плакат. Видео © Telegram / "Арена"

На кадрах, размещённых в соцсетях, видно, что баннер самодельный, по-английски написано, что якобы Россия — "террористическое государство". Болельщица киевлян не хотела ни убирать, ни отдавать плакат. Но, несмотря на это, работники стадиона забрали транспарант и уничтожили его.