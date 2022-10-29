Когда происходит обмен пленными между Россией и Украиной, хорошо видна разница в содержании и обращении с военными каждой из сторон. Об этом РИА "Новости" рассказал освобождённый из украинского плена военнослужащий Александр Чупра из ЛНР.

"Обмен "20 на 20" был, элэнэровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла: были одеты в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята кто в шлёпках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно", — заявил Чупра.