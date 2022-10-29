Боец ЛНР заметил разницу в состоянии пленных Киева и Донбасса
Освобождённый боец ЛНР обратил внимание на разницу в состоянии пленных
Когда происходит обмен пленными между Россией и Украиной, хорошо видна разница в содержании и обращении с военными каждой из сторон. Об этом РИА "Новости" рассказал освобождённый из украинского плена военнослужащий Александр Чупра из ЛНР.
"Обмен "20 на 20" был, элэнэровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла: были одеты в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята кто в шлёпках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно", — заявил Чупра.
Он добавил, что их перед отправкой на обмен заставили под страхом расправы постирать и зашить форму. По словам Чупры, нормально поесть солдатам удалось уже после обмена, когда их привезли в Крым, одели, обули и накормили. Он отметил, что животы были "никакие", поэтому, чтобы насытиться, хватило всего тарелки. После этого бойцам оказали медицинскую помощь и взяли кровь на анализы.
Ранее Чупра рассказал, что военные ВСУ во время пленения убили двух раненых военнослужащих из ЛНР. А вернувшийся из украинского плена боец ДНР Владислав Егильницкий вспомнил, что украинские силовики пытали российских военных током, избивали и морили голодом. По его словам, любимым оружием украинцев был молоток.
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