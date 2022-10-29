В Подмосковье у женщины вырезали огромную опухоль

В подмосковном городе Долгопрудном врачи местной больницы спасли 72-летнюю женщину, которая обратилась с жалобами на сильные боли в нижней части живота. Обследование показало огромную кисту правого яичника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Она представляла собой капсулу, заполненную водянистой жидкостью. Женщину экстренно прооперировали, несмотря на отягощающие ситуацию заболевания: гипертоническую болезнь, ожирение и атеросклеротический кардиосклероз. Объём кисты составил два с половиной литра.

"Вмешательство провели малоинвазивным лапароскопическим путём через три прокола, операция длилась меньше часа", — рассказала заведующая гинекологическим отделением Инна Сысоева.

Пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали из больницы. Врачи напомнили о необходимости как минимум ежегодно посещать гинеколога, ведь опухоль яичника может возникнуть почти в любом возрасте, некоторые из них не дают о себе знать какими-либо ощущениями. Заболевание эффективнее поддаётся лечению на ранней стадии.