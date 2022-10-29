Врач назвала два условия избавления от осенней усталости

Правильное питание, содержащее витамины и минералы, а также правильный режим сна помогут избавиться от осенней усталости. Если эти базовые принципы не действуют — значит, есть нарушения в работе эндокринной системы, депрессивные расстройства, анемия и даже какие-то заболевания. Об этом рассказала врач общей практики Елена Горина.

Что касается питания, причиной осенней вялости может стать и перемена диеты. Если летом сезон фруктов, ягод и овощей, то в холодный период появляется склонность к более жирной и калорийной пище.

"Организм недополучает важные для здоровья витамины и минералы. Чтобы улучшить самочувствие, необходимо наладить рацион и проверить уровень витаминов в крови для восполнения возможного дефицита. Принимать витамины самостоятельно, без предварительной диагностики не рекомендуется, так как их избыток может навредить организму", — рассказала Горина в беседе с RT.

По словам врача, особого внимания заслуживает витамин D, при недостатке которого нарушается работа разных систем организма. В пище он бывает в рыбе и яйцах, а также вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей. Дефицит этого вещества может образоваться из-за уменьшения светового дня. Провериться можно, сдав анализы. Если правильное питание и хороший сон не спасают от усталости, тоже лучше обратиться к доктору. Причиной осеннего упадка сил могут быть нарушения в работе щитовидной железы, железодефицитная анемия, постковидный синдром. А также в таком случае можно говорить об изнуряющем заболевании — синдроме хронической усталости.

"Причины синдрома хронической усталости пока не известны. Строятся различные предположения, проводятся исследования. У большинства пациентов с этим синдромом выявляют антитела к вирусам герпеса, нарушения клеточного иммунитета. Известны семейные случаи заболевания, необходимо исключить генетическую предрасположенность", — заключила эксперт.