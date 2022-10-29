"Я это не придумываю": Байден увидел связь между штурмом Капитолия и нападением на мужа Пелоси
Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия
Нападение на мужа спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси перекликается со штурмом Капитолия, заявил президент США Джо Байден. Выступая перед однопартийцами-демократами в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, американский лидер уточнил, что судит о происшедшем только по сообщениям СМИ.
"Этот парень использовал те же кричалки... которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чём сообщалось. Он кричал: "Где Нэнси?" — сказал Байден.
Во время штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонники экс-президента Дональда Трампа искали там Нэнси Пелоси, чтобы воспрепятствовать парламентскому утверждению победы Байдена. Мужчина, проникший в дом спикера в Сан-Франциско, также искал с ней встречи.
"С чего мы взяли, что одна партия может говорить об украденных выборах, о том, что CoViD — это афера. Это всё ворох лжи, которая может сказаться на людях, которые, возможно, не слишком уравновешены. Почему мы думаем, что это не испортит политический климат? Хватит — значит хватит. Хватит", — сказал Байден, имея в виду соперников-республиканцев.
Ранее Лайф писал, что в деле о нападении на мужа Пелоси появились теории заговора. Как сообщила телекомпания CNN, злоумышленник ранее упоминал в соцсетях о вакцинах против CoViD-19, выборах 2020 года и штурме Конгресса 6 января.
Flickr / The White House