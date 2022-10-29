"Я это не придумываю": Байден увидел связь между штурмом Капитолия и нападением на мужа Пелоси

Нападение на мужа спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси перекликается со штурмом Капитолия, заявил президент США Джо Байден. Выступая перед однопартийцами-демократами в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, американский лидер уточнил, что судит о происшедшем только по сообщениям СМИ.

"Этот парень использовал те же кричалки... которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чём сообщалось. Он кричал: "Где Нэнси?" — сказал Байден.

Во время штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонники экс-президента Дональда Трампа искали там Нэнси Пелоси, чтобы воспрепятствовать парламентскому утверждению победы Байдена. Мужчина, проникший в дом спикера в Сан-Франциско, также искал с ней встречи.

"С чего мы взяли, что одна партия может говорить об украденных выборах, о том, что CoViD — это афера. Это всё ворох лжи, которая может сказаться на людях, которые, возможно, не слишком уравновешены. Почему мы думаем, что это не испортит политический климат? Хватит — значит хватит. Хватит", — сказал Байден, имея в виду соперников-республиканцев.