Президент Латвии поразмышлял о необходимости звонка Путину

Латвии необходимо подождать, пока войск НАТО на территории республики станет больше, так как президенту РФ Владимиру Путину бесполезно звонить, чтобы "удержать" его. Об этом изданию Foreign Policy заявил лидер Латвии Эгилс Левитс, когда ему напомнили, что в стране всего около 4000 военнослужащих НАТО и этого для сдерживания России недостаточно. На саммите в Мадриде Латвии обещали обеспечить более многочисленную группировку, но пока не сдержали слова.

"Решения саммита ещё предстоит выполнить. Мы подписали соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и призывая его отказаться от своих намерений", — заявил Левитс.

Кроме того, глава Латвии заявил о необходимости укрепить границы членов НАТО, когда в альянс вступит Финляндия — "слабое место" коллективной обороны, как считает Левитс.