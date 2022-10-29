Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини заявил о начале третьей мировой войны

Третья мировая война уже началась, её действия разворачиваются на Украине. Такое заявление в интервью Spiegel сделал американский экономист Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года.

"Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и её действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине", — сказал он.

По словам экономиста, советники по нацбезопасности обеспокоены вмешательством НАТО в украинский конфликт, а также острыми разногласиями, которые вспыхнули между Ираном и Израилем. К тому же, добавил он, появились данные о том, что администрация президента США Джо Байдена ожидает в скором времени нападение Китая на Тайвань.

Рубини рассказал, что в 1970-х, когда он рос в Италии, не возникали беспокойства насчёт войны между великими державами или ядерной зиме, а также не звучали такие словосочетания, как "изменение климата" и "глобальная пандемия". Но теперь, добавил экономист, ему приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем людям.

Говоря об экономике, он подчеркнул, что Европа сейчас находится в рецессии, но ещё хуже дела обстоят в Великобритании. По словам эксперта, Соединённые Штаты оказывают давление на страны ЕС в вопросе экономического взаимодействия с Китаем. Кроме того, Рубини считает, что китайский юань со временем заменит доллар.