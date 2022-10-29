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29 октября, 05:25

"Будет весело": Касаткина узнала соперниц по итоговому турниру WTA

Касаткина в группе итогового турнира WTA сыграет со Свёнтек, Гауфф и Гарсия

По итогам жеребьёвки группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Дарья Касаткина сыграет с полькой Игой Свёнтек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролин Гарсия.

В другой группе встретятся туниска Онс Жабер, американка Джессика Пегула, представительница Греции Мария Саккари и белоруска Арина Соболенко.

"Конечно, все группы очень тяжёлые. Я знала, что, кто бы мне ни попался, будет большая битва, и, чтобы победить, нужно выложиться по максимуму. Будет весело", — прокомментировала спортсменка итоги жеребьёвки.

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Twitter / Daria Kasatkina

Артур Лапсаков

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