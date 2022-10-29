"Будет весело": Касаткина узнала соперниц по итоговому турниру WTA
Касаткина в группе итогового турнира WTA сыграет со Свёнтек, Гауфф и Гарсия
По итогам жеребьёвки группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Дарья Касаткина сыграет с полькой Игой Свёнтек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролин Гарсия.
В другой группе встретятся туниска Онс Жабер, американка Джессика Пегула, представительница Греции Мария Саккари и белоруска Арина Соболенко.
"Конечно, все группы очень тяжёлые. Я знала, что, кто бы мне ни попался, будет большая битва, и, чтобы победить, нужно выложиться по максимуму. Будет весело", — прокомментировала спортсменка итоги жеребьёвки.
Ранее Лайф рассказывал, как грузинский теннисист Николоз Басилашвили закрыл своё имя в знак солидарности с Даниилом Медведевым. Но победить россиянина ему это не помогло.
Twitter / Daria Kasatkina