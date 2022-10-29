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29 октября, 06:11

Пришлось придерживать: Байден чуть не упал со сцены, посылая воздушный поцелуй в зал

Байден едва не упал со сцены, сделав попытку прыгнуть в зал

Президент США Джо Байден вновь попал в нелепую ситуацию. После выступления перед демократами в Филадельфии американский лидер отправился к краю сцены и сделал вид, будто сейчас спрыгнет вниз.

Байден подошёл к краю сцены и чуть не упал после выступления. Видео © Twitter / RNC Research

Это сильно напугало вице-президента Камалу Харрис, которая тут же принялась придерживать Байдена и призывала его отойти от края, однако тот не слушал, продолжая посылать воздушные поцелуи кому-то в зале. Спустя некоторое время президент лёгкой трусцой убежал со сцены.

Потерявшемуся на сцене Байдену помогли найти стул

Потерявшемуся на сцене Байдену помогли найти стул

Ранее Лайф писал, как потерявшийся в пространстве Байден не смог уйти со сцены после выступления. В завершение речи он отошёл от трибуны и развернулся в противоположную от лестницы сторону. Некоторое время президент растерянно оглядывался, жестикулировал и говорил что-то вслух. Только после этого он развернулся и поспешил к выходу.

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Кадр видео Twitter / RNC Research

Артур Лапсаков

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