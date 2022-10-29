Пришлось придерживать: Байден чуть не упал со сцены, посылая воздушный поцелуй в зал

Президент США Джо Байден вновь попал в нелепую ситуацию. После выступления перед демократами в Филадельфии американский лидер отправился к краю сцены и сделал вид, будто сейчас спрыгнет вниз.

Байден подошёл к краю сцены и чуть не упал после выступления. Видео © Twitter / RNC Research

Это сильно напугало вице-президента Камалу Харрис, которая тут же принялась придерживать Байдена и призывала его отойти от края, однако тот не слушал, продолжая посылать воздушные поцелуи кому-то в зале. Спустя некоторое время президент лёгкой трусцой убежал со сцены.