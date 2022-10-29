Пришлось придерживать: Байден чуть не упал со сцены, посылая воздушный поцелуй в зал
Байден едва не упал со сцены, сделав попытку прыгнуть в зал
Президент США Джо Байден вновь попал в нелепую ситуацию. После выступления перед демократами в Филадельфии американский лидер отправился к краю сцены и сделал вид, будто сейчас спрыгнет вниз.
Байден подошёл к краю сцены и чуть не упал после выступления. Видео © Twitter / RNC Research
Это сильно напугало вице-президента Камалу Харрис, которая тут же принялась придерживать Байдена и призывала его отойти от края, однако тот не слушал, продолжая посылать воздушные поцелуи кому-то в зале. Спустя некоторое время президент лёгкой трусцой убежал со сцены.
Ранее Лайф писал, как потерявшийся в пространстве Байден не смог уйти со сцены после выступления. В завершение речи он отошёл от трибуны и развернулся в противоположную от лестницы сторону. Некоторое время президент растерянно оглядывался, жестикулировал и говорил что-то вслух. Только после этого он развернулся и поспешил к выходу.
Кадр видео Twitter / RNC Research