Депутат Гурулёв: "Грязная бомба" нужна Киеву, чтобы втянуть РФ в глобальный конфликт

Если Киев подорвёт "грязную бомбу" на территории Чернобыля, заражение может пойти по нескольким регионам России и Белоруссии. Однако эти разговоры нужны Украине и их кураторам, чтобы втянуть РФ в более глобальный конфликт, заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв в эфире шоу "Дайте сказать!".

Гурулёв — о причинах возможного применения Киевом "грязной бомбы". Видео © LIFE

"Первое и самое главное. "Грязная бомба" — это не что иное, как радиоактивные отходы, которые надо распылить на какой-то территории. И если эту бомбу пытаются с помощью муляжа рвануть на территории Чернобыля, то для нас это не ждёт ничего хорошего. Если мы помним чернобыльскую катастрофу, то пятна заражения — это Белоруссия, Брянская область и дальше, вплоть до Рязанской, Мордовии и Ульяновска оно долетело", — сказал Гурулёв.

Нынешние угрозы "грязной бомбой", а до этого "визги" о том, что Россия якобы применит тактическое ядерное оружие, — всё это комплекс мероприятий по вынуждению нас применить подобное вооружение, чтобы усугубить конфликт, сделав его более глобальным, указал парламентарий.

Однако для РФ это откровенно нецелесообразно, поскольку с Украиной нам ещё жить, добавил депутат.