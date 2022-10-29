Депутат Гурулёв: "Грязная бомба" нужна Киеву, чтобы втянуть РФ в глобальный конфликт
Если Киев подорвёт "грязную бомбу" на территории Чернобыля, заражение может пойти по нескольким регионам России и Белоруссии. Однако эти разговоры нужны Украине и их кураторам, чтобы втянуть РФ в более глобальный конфликт, заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв в эфире шоу "Дайте сказать!".
Гурулёв — о причинах возможного применения Киевом "грязной бомбы". Видео © LIFE
"Первое и самое главное. "Грязная бомба" — это не что иное, как радиоактивные отходы, которые надо распылить на какой-то территории. И если эту бомбу пытаются с помощью муляжа рвануть на территории Чернобыля, то для нас это не ждёт ничего хорошего. Если мы помним чернобыльскую катастрофу, то пятна заражения — это Белоруссия, Брянская область и дальше, вплоть до Рязанской, Мордовии и Ульяновска оно долетело", — сказал Гурулёв.
Нынешние угрозы "грязной бомбой", а до этого "визги" о том, что Россия якобы применит тактическое ядерное оружие, — всё это комплекс мероприятий по вынуждению нас применить подобное вооружение, чтобы усугубить конфликт, сделав его более глобальным, указал парламентарий.
Однако для РФ это откровенно нецелесообразно, поскольку с Украиной нам ещё жить, добавил депутат.
В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Гурулёв рассказал, не станет ли столкновение с НАТО началом ядерного апокалипсиса, какое ещё оружие припасено у нашей армии и чем может обернуться потенциальная угроза Калининграду. Посмотреть выпуск можно по ссылке.
Лайф напоминает, 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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