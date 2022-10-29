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29 октября, 09:37

В Кремле отреагировали на возможное продление мандата российских миротворцев в Карабахе

Песков призвал дождаться трёхсторонней встречи, говоря о мандате миротворцев РФ в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможном продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе и подписании соответствующего документа на трёхсторонних переговорах в Сочи.

"Нужно дождаться самой встречи", — приводит слова представителя Кремля РИА "Новости".

Пашинян готов продлить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 10–20 лет

Пашинян готов продлить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 10–20 лет

Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянский премьер Никол Пашинян встретятся в Сочи 31 октября, где проведут трёхсторонние переговоры. Как заявили в пресс-службе Кремля, они состоятся по инициативе российской стороны.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов

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