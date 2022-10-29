В Кремле отреагировали на возможное продление мандата российских миротворцев в Карабахе
Песков призвал дождаться трёхсторонней встречи, говоря о мандате миротворцев РФ в Карабахе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможном продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе и подписании соответствующего документа на трёхсторонних переговорах в Сочи.
"Нужно дождаться самой встречи", — приводит слова представителя Кремля РИА "Новости".
Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянский премьер Никол Пашинян встретятся в Сочи 31 октября, где проведут трёхсторонние переговоры. Как заявили в пресс-службе Кремля, они состоятся по инициативе российской стороны.
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ТАСС / Валерий Шарифулин