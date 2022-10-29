Пашинян готов продлить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 10–20 лет
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат миротворцев РФ в Нагорном Карабахе на 10–20 лет. Об этом он сообщил на съезде партии "Гражданский договор".
"Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлён на 10, 15 или 20 лет", — отметил Пашинян.
Он предложил, чтобы президент РФ Владимир Путин выступил с данной инициативой, однако и не отказался сделать этого сам. Пашинян подчеркнул, что в любом случае важно, чтобы Москва поддержала эту идею.
Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянский премьер Никол Пашинян встретятся в Сочи 31 октября, где проведут трёхсторонние переговоры. Как заявили в пресс-службе Кремля, они состоятся по инициативе российской стороны.
ТАСС / Валерий Шарифулин