Пашинян готов продлить мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 10–20 лет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности продлить мандат миротворцев РФ в Нагорном Карабахе на 10–20 лет. Об этом он сообщил на съезде партии "Гражданский договор".

"Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлён на 10, 15 или 20 лет", — отметил Пашинян.

Он предложил, чтобы президент РФ Владимир Путин выступил с данной инициативой, однако и не отказался сделать этого сам. Пашинян подчеркнул, что в любом случае важно, чтобы Москва поддержала эту идею.