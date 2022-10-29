Суд арестовал жительницу Красноярского края, утопившую дочь в ванне
Жительница Красноярского края показала, как утопила дочь. Обложка © VK / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ
Суд арестовал многодетную мать из Курагинского района Красноярского края по делу об убийстве дочери. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета.
В ведомстве также уточнили, что 37-летняя женщина приехала из посёлка Курагино в посёлок Кошурниково к бывшему сожителю, являющемуся отцом девочки. Когда же оказалось, что ребёнок родному папе не нужен, фигурантка утопила дочь, когда купала её.
Расследование уголовного дела продолжается. Выполняются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
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