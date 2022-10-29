Китайцев развеселила шутка Путина о санкциях ЕС

Анекдот о западных санкциях, рассказанный президентом РФ Владимиром Путиным на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", впечатлил и развеселил читателей китайского портала "Гаунча".

"Анекдот мне один приятель из Германии недавно рассказал. Семья [в Германии], сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" — "Потому что Россия напала на Украину". — "А мы здесь при чём?" — "А мы ввели санкции против русских". — "Зачем?" — "Чтобы им было плохо". — "А мы что, русские?" — пересказал шутку Путин.

Пользователи считают, что через такой юмор раскрывается вся суть западных санкций, которые вредят самой же Европе.

"Это непростительное преступление, совершённое воротилами ЕС против Европы", — написал один из комментаторов.

"Соединённые Штаты — это инструмент, управляемый злыми силами. То же самое и в Европе! Не то чтобы европейцы тупые, но европейцы управляемые!" — заметил ещё один.

"Европа даже не добилась "объединения", её ждёт лишь судьба быть разделённой и управляемой", — указал другой пользователь.

"Фэншуй получается. Рейган любил рассказывать советские анекдоты", — заявил читатель.