НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 октября, 08:41

За сутки в России выявили 7107 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 7107 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за последние 24 часа 11 527 пациентов, также зафиксировано 79 летальных исходов.

Всего с начала пандемии число выявленных в стране случаев заболевания составило 21 416 922, выздоровело 20 787 116 человек. Скончалось 390 029 россиян.

В Роспотребнадзоре раскрыли, ждать ли роста заболеваемости ковидом из-за штамма "цербер"

В Роспотребнадзоре раскрыли, ждать ли роста заболеваемости ковидом из-за штамма "цербер"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружили два новых геноварианта штамма короновируса "омикрон". По её словам, один из них был завезён в страну из-за рубежа.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров