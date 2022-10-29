За сутки в России выявили 7107 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 7107 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за последние 24 часа 11 527 пациентов, также зафиксировано 79 летальных исходов.

Всего с начала пандемии число выявленных в стране случаев заболевания составило 21 416 922, выздоровело 20 787 116 человек. Скончалось 390 029 россиян.