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29 октября, 07:09

В Роспотребнадзоре раскрыли, ждать ли роста заболеваемости ковидом из-за штамма "цербер"

Эксперт Пшеничная: Мощный подъём заболеваемости штаммом ковида "цербер" в РФ не ожидается

Если новый штамм ковида "цербер" получит распространение в России, мощного подъёма заболеваемости не будет. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, большинство населения уже переболело вариантом ВА.5 штамма "омикрон", ответвлением которого является "цербер". К тому же люди неоднократно вакцинировались. А иммунитет к SARS-CoV2 есть уже почти у всех, даже если и частичный.

"Поэтому, даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъёма заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит", — подчеркнула эксперт.

И несмотря на то что свойства "цербера" позволяют ему ускользать от антител, выработанных при прошлых заболеваниях коронавирусом или вакцинации, иммунной защиты всё-таки достаточно хотя бы для того, чтобы избежать тяжёлого течения инфекции, подчеркнула Пшеничная.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ обнаружили два новых геноварианта "омикрона" — BQ.1 и BQ.1.1. Причём один из них был привезён из-за рубежа.

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Freepik

Светлана Оперук

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