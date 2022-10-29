В Роспотребнадзоре раскрыли, ждать ли роста заболеваемости ковидом из-за штамма "цербер"

Если новый штамм ковида "цербер" получит распространение в России, мощного подъёма заболеваемости не будет. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, большинство населения уже переболело вариантом ВА.5 штамма "омикрон", ответвлением которого является "цербер". К тому же люди неоднократно вакцинировались. А иммунитет к SARS-CoV2 есть уже почти у всех, даже если и частичный.

"Поэтому, даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъёма заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит", — подчеркнула эксперт.

И несмотря на то что свойства "цербера" позволяют ему ускользать от антител, выработанных при прошлых заболеваниях коронавирусом или вакцинации, иммунной защиты всё-таки достаточно хотя бы для того, чтобы избежать тяжёлого течения инфекции, подчеркнула Пшеничная.