Президент Мексики Обрадор перепутал Россию с Советским Союзом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал Россию Советским Союзом, комментируя вероятный риск проникновения Москвы и Пекина в страну. Видео этого момента опубликовано на YouTube-канале Nación 321.

"У нас очень хорошие отношения с правительствами мира, с Китаем существует экономическое сотрудничество, с Советским Союзом существуют отношения дружбы, а с Соединёнными Штатами — отношения добрососедства", — сказал мексиканский президент в ходе утренней конференции.

Обрадор добавил, что, когда заразился ковидом, говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, который предложил всю поддержку. При этом он вновь заметил, что у Мексики дружеские отношения с Советским Союзом.