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29 октября, 06:41

Президент Мексики Обрадор перепутал Россию с Советским Союзом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал Россию Советским Союзом, комментируя вероятный риск проникновения Москвы и Пекина в страну. Видео этого момента опубликовано на YouTube-канале Nación 321.

"У нас очень хорошие отношения с правительствами мира, с Китаем существует экономическое сотрудничество, с Советским Союзом существуют отношения дружбы, а с Соединёнными Штатами — отношения добрососедства", — сказал мексиканский президент в ходе утренней конференции.

Обрадор добавил, что, когда заразился ковидом, говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, который предложил всю поддержку. При этом он вновь заметил, что у Мексики дружеские отношения с Советским Союзом.

Ранее президент Мексики Обрадор обвинил Запад в разжигании украинского конфликта. По его словам, страны НАТО и мировые державы ищут в этом кризисе способы удовлетворить собственные нужды.

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Кадр из видео YouTube-канала Nación 321

Светлана Оперук

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