В Европе восхитились информированностью Путина на встречах
Глава ЕЦБ Лагард назвала Путина невероятно информированным человеком
Президент РФ Владимир Путин является невероятно информированным человеком. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью радиостанции RTE, рассказывая о прошлых встречах с российским лидером.
"Он был невероятно... посвящённым в курс дела человеком. Поэтому он знал свои документы вдоль и поперёк, ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее. Он знал всё это", — приводит её слова газета Irish Times.
По словам главы ЕЦБ, такие качества российского лидера связаны с его работой в Комитете государственной безопасности в прошлом. Однако сейчас он "очень изменился", отметила Лагард.
Ранее Владимир Путин предупредил Запад, что переговоры о новом мире будут на условиях России. Обозреватель газеты Daily Mail Крис Плезанс подчеркнул, что Москва не планирует становиться гегемоном, но хочет самостоятельно выбирать модель развития общества.