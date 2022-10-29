В Европе восхитились информированностью Путина на встречах

Президент РФ Владимир Путин является невероятно информированным человеком. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью радиостанции RTE, рассказывая о прошлых встречах с российским лидером.

"Он был невероятно... посвящённым в курс дела человеком. Поэтому он знал свои документы вдоль и поперёк, ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее. Он знал всё это", — приводит её слова газета Irish Times.

По словам главы ЕЦБ, такие качества российского лидера связаны с его работой в Комитете государственной безопасности в прошлом. Однако сейчас он "очень изменился", отметила Лагард.