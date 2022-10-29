Мэр Киева Кличко призвал Запад передать украинцам одеяла и генераторы для зимы

Западные страны должны в срочном порядке передать Украине одеяла и генераторы в преддверии зимы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, слова которого приводит издание Telegraph.

"Украинцы замёрзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их", — сказал он.

Кличко подчеркнул, что власти Киева готовятся к худшему сценарию. По его словам, риск гуманитарных проблем велик. Градоначальник призвал украинцев переждать зиму за пределами страны, если у них есть такая возможность.