Мэр Киева Кличко призвал Запад передать украинцам одеяла и генераторы для зимы
Западные страны должны в срочном порядке передать Украине одеяла и генераторы в преддверии зимы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, слова которого приводит издание Telegraph.
"Украинцы замёрзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их", — сказал он.
Кличко подчеркнул, что власти Киева готовятся к худшему сценарию. По его словам, риск гуманитарных проблем велик. Градоначальник призвал украинцев переждать зиму за пределами страны, если у них есть такая возможность.
Накануне Лайф писал, что Виталий Кличко не исключил "большого блэкаута" в Киеве и проблем с отоплением. Это возможно из-за повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому бытовые потребители и предприятия должны максимально экономить электроэнергию.
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