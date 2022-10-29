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29 октября, 06:56

Мэр Киева Кличко призвал Запад передать украинцам одеяла и генераторы для зимы

Западные страны должны в срочном порядке передать Украине одеяла и генераторы в преддверии зимы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, слова которого приводит издание Telegraph.

"Украинцы замёрзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их", — сказал он.

Кличко подчеркнул, что власти Киева готовятся к худшему сценарию. По его словам, риск гуманитарных проблем велик. Градоначальник призвал украинцев переждать зиму за пределами страны, если у них есть такая возможность.

Кличко заявил, что Киев получил новые системы ПВО

Кличко заявил, что Киев получил новые системы ПВО

Накануне Лайф писал, что Виталий Кличко не исключил "большого блэкаута" в Киеве и проблем с отоплением. Это возможно из-за повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому бытовые потребители и предприятия должны максимально экономить электроэнергию.

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Телеграм-канал Виталия Кличко

Светлана Оперук

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