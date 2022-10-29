В МИД заявили, что Россия примет меры в ответ на ядерное усиление НАТО

Россия в военном планировании примет во внимание модернизацию ядерных бомб США, которые размещены в европейских странах. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в беседе с РИА "Новости".

"Мы не можем не замечать планы модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог", — сказал он.

По словам Грушко, Вашингтон заставляет своих союзников закупать самолёты F-35, а также осуществляет другие меры для повышения способности стран НАТО преодолевать зоны блокировки доступа. И это, подчеркнул дипломат, Москва тоже должна учитывать как в политическом смысле, так и в военном планировании.

Причём Североатлантический альянс уже принял решение относительно усиления ядерного компонента в военных планах. Так, НАТО хочет увеличить число учений с ядерным сценарием, привлечь к участию в них стратегическую авиацию США, "которая стала залетать в Великобританию, а потом летать вдоль наших границ". Кроме того, альянс не намерен отказываться от совместных ядерных миссий, а они противоречат Договору о нераспространении такого оружия.

"[Всё это] является предметом нашего внимания, в том числе и с точки зрения военного планирования и принятия всех других необходимых мер для надёжного обеспечения нашей безопасности и обороны", — заключил дипломат.