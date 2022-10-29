На территории РФ можно пользоваться водительскими правами ДНР, ЛНР и Украины

На территории России разрешено использовать водительские удостоверения, которые выдали компетентные органы Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, отвечая на вопрос о том, могут ли жители новых регионов пользоваться ранее выданными правами.

"В соответствии с положениями пункта 12 статьи 25 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на территории РФ, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых — на основании национальных или международных водительских удостоверений", — уточнила она в беседе с ТАСС.